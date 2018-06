Grote finale Stadsspelen Den Haag komend weekend in Zuiderpark

Voetganger (79) overleden na aanrijding Hoefkade

De voetganger die in de nacht van maandag op dinsdag werd aangereden door een automobilist op de Hoefkade in de Schilderswijk is overleden. Het gaat om een 79-jarige Hagenaar. Dat meldt de politie.

Volgens ooggetuigen kwam de voetganger na de aanrijding tussen twee geparkeerde auto’s terecht. Een deel van de Hoefkade werd afgesloten voor onderzoek. Hoe de aanrijding kon gebeuren, wordt onderzocht.

De aanrijding gebeurde rond 1.15 uur op de kruising van de Hoefkade met de Vaillantlaan. Het slachtoffer werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar is daar in de loop van de nacht overleden. De bestuurder van de auto, een negentienjarige Hagenaar, werd op het bureau opgevangen.