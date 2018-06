Iktoon: Zand & Veen genomineerd voor nieuwe cultuurprijs De Haagse C

Vijf procent van thuiswonende ouderen wordt mishandeld

Meer in

Zeker een op de twintig thuiswonende ouderen is slachtoffer van misbruik, zowel fysiek en psychisch als financieel. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder senioren in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. “Het is niet de eerste keer dat dit soort cijfers uit een onderzoek naar voren komen”, vertelde projectleider ouderenmishandeling Ellen Boszhard van GGD Haaglanden op Den Haag FM.

Al is dit niet het eerste onderzoek dat Ellen onder ogen komt, toch blijft het een schokkend aantal. “Het komt toch veel voor en met deze cijfers worden we met de neus op de feiten gedrukt.” Het zou goed kunnen dat dit onderzoek nog niet eens een compleet beeld geeft. “We denken dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, omdat huiselijk geweld vaak niet voldoende wordt gemeld.” Ouderen willen het zelf doorgaans niet melden uit angst voor eenzaamheid. “Ze nemen het misbruik van door (klein)kinderen maar voor lief, zolang het contact maar standhoudt.”

Daarom hoopt Ellen dat iedereen een oogje in het zeil houdt. “Verandering in gedrag en blauwe plekken? Ga dan gewoon het gesprek aan.” Zolang ouderen merken dat iemand zich zorgen om ze maakt is het volgens Ellen waarschijnlijker dat ze erover durven te praten. Bij een “niet pluis gevoel” raadt ze aan vooral met de juiste instanties te bellen, zoals Veilig Thuis.

Foto: Chalmers Butterfield

Luister hier naar het interview met Ellen Boszhart op Den Haag FM.