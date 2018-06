Deze oud-militair krijgt tijdens Veteranendag ereplek in Ridderzaal

Op zaterdag 30 juni staat Den Haag weer in het teken van Veteranendag. Dit jaarlijkse eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen begint in de Ridderzaal. Veteraan Roy Schuurmans krijgt daar een ereplek.

Roy werd als militair uitgezonden naar Kroatië, Rwanda en Bosnië. Vooral die laatste missie is hem niet in de koude kleren gaan zitten. “Het meeste heftige is toch wel dat ik daar zelf een fout heb gemaakt, die een leven heeft gekost. Toen ben ik ook zelf ingestort.”

Traditiegetrouw wordt op Veteranendag in Den Haag een defilé gehouden met de Koning. Ook is iedereen weer welkom bij een festival op het Malieveld, waar optredens zijn en verschillende organisaties zich presenteren.

Jezelf op de borst slaan

“Het is puur erkenning en waardering”, zegt Roy. “Het is goed om te laten zien dat er veteranen zijn in Nederland. Dat het niet alleen oude mannetjes zijn, maar ook jonge kerels. In Nederland is het niet zozeer gewenst om jezelf op de borst te slaan. Maar die ene dag in het jaar is het wel heel mooi om te laten zien wat die jongens en meiden allemaal hebben gedaan in naam van jou en mij, in naam van Nederland. Dat vind ik mooi.”