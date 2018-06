DJ Lucien Foort draait op Den Haag Outdoor: “Warme herinneringen aan draaien in Zuiderpark”

In het Zuiderpark is deze zomer de tweede editie van Den Haag Outdoor. Het festival heeft 5 podia met vele nationale en internationale top dj’s in verschillende muziekstijlen. Nieuw dit jaar is het Foute Karaoke Feest. Deze week bellen Justin en Rogier in het programma Haagse Ochtendradio met artiesten die zullen optreden tijdens Den Haag Outdoor.

Woensdagochtend spraken ze met DJ Lucien Foort, die warme herinneringen heeft aan draaien in Den Haag. Lucien was een van de vaste dj’s op de legendarische ‘Mellow Moods’ feesten in de Asta. “De bezoekers wisten vaak van tevoren niet wie er kwam draaien”, zegt Lucien. “Het was meestal zo gezellig dat we dat op een gegeven moment zelf ook niet meer wisten. Het kwam regelmatig voor dat een bekende dj als Darkraver even langkwam en platen begon te draaien.” Den Haag Outdoor is niet de eerste kennismaking van Lucien met het Zuiderpark. “Ik heb helemaal in het begin van mijn carrière op Parkpop mogen draaien voor een paar duizend man. Ik bewaar hele warme herinneringen aan het Zuiderpark.”

De tweede editie van Den Haag Outdoor is zaterdag 18 augustus in het Zuiderpark. Deze hele week maak je exclusief op Den Haag FM kans op vrijkaarten voor Den Haag Outdoor. Schrijf je in voor de winactie en luister naar de programma’s Haagse Ochtendradio(07.00-10.00 uur) en Hou je Haags!(15.00-18.00 uur) om kans te maken op twee tickets.

Foto: Harald Assenberg

Luister hier naar het interview met Lucien Foort op Den Haag FM.