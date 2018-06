Gemeente start cursus om laaggeletterden gezonder te laten leven

De gemeente Den Haag start volgende week met de cursus ‘Voel je goed!’, bedoeld om laaggeletterden in Den Haag te ondersteunen gezonder te leven. Wethouder Saskia Bruines (foto) van Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal ontvangt op 22 juni de eerste lesmap.

Voor de campagne ‘Voel je goed!’ werkt de gemeente samen met Diëtist in Den Haag, diëtisten van SHG Gezondheidscentra en de organisaties Taal aan Zee en Taal voor het Leven. Volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal, krijgen informatie en advies in eenvoudige taal en steun van anderen. Zo kunnen zij samen aan de slag met gezonder eten en meer bewegen, onderling tips en ervaringen uitwisselen en elkaar helpen gezond leven vol te houden.

‘Voel je goed!’ is een experimentele aanpak, die de eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden combineert. Een extern bureau onderzoekt het effect van de campagne. De cursussen worden gegeven in de buurt waar de deelnemers wonen, bijvoorbeeld in wijkcentra of buurthuizen.



Supermarktrondleiding

Deelnemers krijgen gedurende een half jaar adviezen en lessen. Diëtisten geven ongeveer vijf keer individuele eet- en beweegadviezen in eenvoudige taal. Getrainde vrijwilligers begeleiden kleine groepjes deelnemers bij het beter begrijpen en toepassen van informatie over gezonder eten en meer bewegen. De deelnemers krijgen twintig wekelijkse lessen, waaronder een supermarktrondleiding door een dietist.