Kraanwater voor vrede en Virtual Reality Lab in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdag weer volop aandacht besteed aan veiligheidszaken in de breedste zin van het woord. Onder andere Edward Verheij van Dunea en Xiomara Vado Soto van Garage2020.nl vertellen over hun projecten die bijdragen aan vrede en recht.

Het duingebied dat Dunea in onze regio beheert, was in het verleden oorlogsgebied. Vandaag de dag is dat nog steeds zichtbaar met de Atlantikwall, bunkers en kogels die worden gevonden tijdens werkzaamheden. Daarnaast is algemeen bekend dat waterschaarste en watervervuiling in de toekomst kan leiden tot gewapende conflicten. Daarom is Dunea dit jaar voor het eerst sponsor van de Nederlandse Veteranendag. In Dossier Mastenbroek vertelt woordvoerder Edward Verheij van het waterbedrijf alles over de historie, de oorlog en het duingebied.

Op het festival Border Sessions in Den Haag is een Virtual Reality Lab, gericht op jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Medeorganisator Xiomara Vado Soto vertelt alles over dit lab en hoe het Haagse festival woensdag is verlopen.

Daarnaast wederom aandacht voor de vermissing van Wilma van der Steen. Waar is de 47-jarige Haagse vrouw? Na weken van onzekerheid is er nog steeds geen spoor van Wilma gevonden. Haar familie is radeloos.

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het programma Dossier Mastenbroek over misdaad en meer. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.

Foto: Maurits Burger