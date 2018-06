Nederlands Visbureau: “De komst van Hollandse Nieuwe is het hoogtepunt van het seizoen”

De visboeren draaiden vanaf dinsdag overuren omdat de Hollandse Nieuwe in de verkoop is gegaan. Ieder jaar is de veiling van het eerste vaatje iets speciaals. “De Hollandse Nieuwe is echt ons paradepaardje. Het hoogtepunt van het jaar”, vertelde Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau op Den Haag FM.

De Nieuwe zou niet te veel van smaak moeten verschillen met de “oude” haring. “Er is een minuscuul verschil in smaak, maar het gaat toch vooral om de ervaring als de nieuwe er weer is.” Het valt Agnes ook op dat er steeds meer aandacht aan besteed wordt. “De dag na de veiling barsten door het hele land de haringparty’s los.”

Bij de veiling was het laatste bod was van groothandel Makro en daarmee werd 78.000 euro opgehaald voor Stichting Hulphond. Een van de honden van de stichting gaat zelfs vernoemd worden naar het bedrijf.

Foto: Nederlands Visbureau

Luister hier naar het interview met Agnes Leewis op Den Haag FM.