Nieuw onderzoek naar instellen wisseling van de wacht bij Paleis Noordeinde

De gemeente gaat opnieuw onderzoeken of er een plechtige wisseling van de wacht kan komen bij Paleis Noordeinde. Gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos kreeg die toezegging in een debat over de Kwaliteitsagenda Hofkwartier. “Laat de ondernemers meer profiteren van de koninklijke status van onze stad.”

Richard de Mos beleefde woensdag zijn vuurdoop als wethouder. In het debat over het Hofkwartier deed raadslid Ralf Sluijs zijn oproep om de koninklijke status van Den Haag nog beter te gebruiken. “Meer aandacht voor de aanbieding van de geloofsbrieven en een wisseling van de wacht bij Paleis Noordeinde”, noemde Sluijs als voorbeelden. “Het grootste cadeau wat toenmalig Koningin Beatrix aan Den Haag heeft gegeven is dat zij er weer de koninklijke residentiestad van gemaakt heeft. Het Koninklijk Huis is een belangrijke toeristentrekker met Paleis Noordeinde als uniek middelpunt daarvan. Ondernemers moeten daar nog meer van kunnen profiteren”, aldus Sluijs.

In het verleden hebben al meerdere partijen in de gemeenteraad hierom gevraagd. In 2008 zei de toenmalige minister-president Jan-Peter Balkenende nog dat zoiets niet kon. Volgens de premier waren er teveel bezwaren. Zo zou het paleisterrein er niet op ingericht zijn, zou het verkeersproblemen opleveren en kostte het gewoon teveel. In 2013 probeerde D66 het nog een keer, maar opnieuw tevergeefs.

“Een enorme publiekstrekker”

Een dagelijkse wisseling van de wacht bij Paleis Noordeinde zou volgens Sluijs “een enorme publiekstrekker” kunnen worden “met positieve invloed voor de ondernemers aan het Noordeinde”. Wethouder De Mos deed de toezegging hier onderzoek naar te gaan doen. “We zullen hier in samenspraak met de burgemeester en het Kabinet van de Koning naar gaan kijken”, aldus De Mos.

Foto: Daan de Ligt