Nieuw Straatmuzikanten Festival op het laatste moment afgelast

Het nieuw Haagse Straatmuzikanten Festival, dat komende zaterdag zou plaatsvinden in de binnenstad, is op het laatste moment afgelast. Het festival was een initiatief van het studentenbedrijf Impulsion Events in samenwerking met studentenbureau ACKU. Volgens Samantha Nieuwpoort van ACKU lukte het niet om de programmering rond te krijgen. “Er waren te weinig aanmeldingen. Hopelijk lukt het volgend jaar wel.”

Tijdens het event zouden op zeven verschillende locaties in de binnenstad optredens zijn. De bedoeling was dat de straatmuzikanten steeds een half uur op een plek stonden en vervolgens doorgingen naar een volgende locatie. Voor de beste straatmuzikanten lagen verschillende prijzen klaar, zoals waardebonnen voor een muziekwinkel. Ook mocht de winnaar een jaar lang de titel Grootste Haagse Muziektalent dragen.

Het was verder de bedoeling dat tijdens het nieuwe festival een boek over de vorig jaar overleden straatmuzikant Chuck Deely zou worden gepresenteerd. Schrijfster Ineke Bosman laat weten dat dat wel gewoon doorgaat. “Zaterdag om 12.30 uur wordt ‘Chuck was in Den Haag’ op muzikale wijze gelanceerd op Chuck’s oude plek bij de Bijenkorf.” Een aantal straatmuzikanten zal dan kort optreden. De opbrengst van het boek gaat naar de stichting Clear Mind, die achtergestelde mensen bijstaat in Ghana.

Foto: www.c.pxhere.com