Nieuwbouw voormalig Wings-terrein niet van tafel

De bewoners rondom het voormalige Wings-terrein in Loosduinen maken zich zorgen om de plannen die de gemeente heeft met het terrein. Woningbouw rond de sportvelden zou toch niet van tafel zijn. “De projectleider van de gemeente die in de werkgroep zit, houdt vast aan het idee dat woningbouw mogelijk is”, zegt Ernst Leupen van de Werkgroep Mozartplantsoen.

Vorig jaar blokkeerde een meerderheid van de gemeenteraad, na verzet van omwonenden, het plan om woningen te bouwen op de sportvelden. Toenmalige wethouder Joris Wijsmuller wilde op de sportvelden zestig tot negentig woningen laten bouwen. Omwonenden voerden succesvol actie tegen de plannen. Ook in de gemeenteraad was afgelopen december een meerderheid tegen de bouwplannen. Daar werd afgesproken dat er een werkgroep zou worden opgericht met daarin bewoners en ambtenaren van de gemeente. Deze werkgroep zou zich buigen over een goed en betaalbaar alternatief plan.

VVD-gemeenteraadslid Chris van der Helm is niet blij met de nieuwe onrust. “Woningbouw is nou juist wat de bewoners niet willen”, zegt hij. “De motie die we samen met GroenLinks indienden was duidelijk: geen woningbouw op de velden aan de Mozartlaan.” In september wordt bij een bewonersbijeenkomst het favoriete idee voorgelegd: behoud van de huidige gebouwen en een nieuw park. Daarna gaat het voorstel naar wethouder Boudewijn Revis.

Foto: Google Maps