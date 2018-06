Nederlands Visbureau: “De komst van Hollandse Nieuwe is het hoogtepunt van het seizoen”

Oud-wethouder Karsten Klein krijgt als enige officieel afscheid

Van de wethouders uit het vorige stadsbestuur krijgt alleen Karsten Klein een officiële afscheidsreceptie van de gemeente. Woensdag werd de uitnodiging daarvoor rondgestuurd. De bijeenkomst op 2 juli vindt plaats in de Tuinzaal van het Gemeentemuseum.

Klein werd in 2006 gemeenteraadslid voor het CDA. Vier jaar later werd hij wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport. In 2014 werd hij wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar was Klein lijsttrekker van het CDA en kreeg hij 4.989 stemmen. Zijn partij won drie zetels en werd daarmee de vijfde partij van Den Haag. Bij de onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur viel het CDA buiten de boot. De vier grootste partijen vormen nu het nieuwe stadsbestuur. Karsten Klein is sindsdien weer gewoon gemeenteraadslid voor het CDA.

Van het vorige college zijn Boudewijn Revis (VVD) en Saskia Bruines (D66) opnieuw wethouder geworden. Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) keerde in de gemeenteraad terug als fractievoorzitter. Bij het CDA blijft Daniëlle Koster fractievoorzitter. Rabin Baldewsingh (PvdA) en Tom de Bruijn (D66), die niet terugkeren in de gemeenteraad, zien af van een afscheidsreceptie.