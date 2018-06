Uniek in Den Haag: Vanaf donderdag kan je de maan aanraken

In het Museon is donderdag de onthulling van een hele bijzondere maansteen. De steen weegt slechts 25 gram maar is meer dan een miljoen euro waard. Voormalig wethouder Karsten Klein is hem zelf gaan halen in Amerika.

“Er zijn maar heel weinig maanstenen op de wereld”, zegt Karsten, inmiddels raadslid, op Den Haag FM. “In de jaren zestig en zeventig zijn de Amerikanen een paar keer op de maan geweest. De komende jaren staat er geen maanreis gepland.” Het meest bijzondere is dat de steen niet alleen naar het Museon komt om in een vitrine te liggen. “Je mag hem ook echt aanraken. Dat is voor kinderen natuurlijk heel bijzonder. Je kan in het Museon gewoon de maan aanraken”, aldus een trotse Klein.

Snoepreisje

De Haagse fractie van de PVV heeft raadsvragen gesteld over het zogenaamde ‘snoepreisje’ van toenmalig wethouder Klein. “Ik vond dat een beetje rare vragen”, reageert Karsten. “Een steen van meer dan een miljoen euro stuur je niet per post op. Het alternatief was laten bezorgen, dat zou veel duurder zijn geweest dan zelf op en neer vliegen.”

De officiële onthulling van de maansteen is donderdagochtend om 11.00 uur in het Museon. Karsten Klein zal de steen feestelijk overhandigen aan Marie Christine van der Sman. Het museum zorgt voor een toepasselijke muzikale bijdrage. Zangeres Maan, in 2016 winnares van ‘The Voice of Holland’, gaat optreden.

Luister hier naar het interview met Karsten Klein op Den Haag FM.