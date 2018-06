WINACTIE: Gratis naar Parkpop Saturday Night of VIP-kaarten voor Parkpop

Vaders zwemmen gratis op Vaderdag

Vaders kunnen zondag, op Vaderdag, gratis zwemmen in de gemeentelijke zwembaden in Den Haag. Enige voorwaarde is dat je de kinderen moet meenemen naar het zwembad.

De actie is geldig in de Blinkerd, het Hofbad, de Houtzagerij, Overbosch, de Waterthor en het Zuiderpark. Op de site van de gemeente staan de tijden waarop vaders gratis mogen zwemmen.

Overige zwemmers betalen het normale tarief.