Wie wint 50.000 euro? Buurttuin, speeltoestellen en groen in eindstrijd Wijkbudget Scheveningen-Dorp

De drie finalisten van het Wijkbudget Scheveningen-Dorp zijn bekend. Een buurttuin, speeltoestellen en meer groen zijn de kansmakers op het geldbedrag van 50.000 euro. Komende zaterdag wordt het winnende initiatief, op het hoofdpodium van Vlaggetjesdag, bekendgemaakt.

In totaal werden 35 uitvoerbare initiatieven ingediend voor de wedstrijd. Vervolgens brachten ruim 600 inwoners van Scheveningen-Dorp hun stem uit. Deze publieksstem telt voor de helft mee in het oordeel van de jury. Het winnende initiatief krijgt de halve ton voor de complete uitvoering van het project, waarbij de regie in handen is van de bewoners. Het is ook mogelijk dat meerder initiatieven winnen en het geldbedrag wordt verdeeld.

Stadsdeeldirecteur Mendy van Veen is erg tevreden met de animo voor het wijkbudget. “Geweldig dat inwoners zich hebben verenigd om Scheveningen-Dorp nog mooier te maken en draagvlak te vergroten in de wijk. Dit geldt voor zowel de initiatiefnemers, die hebben meegedacht en actie hebben ondernomen, maar ook voor de inwoners die hebben gestemd. Je bent samen verantwoordelijk voor je eigen wijk, en het aantal ingediende initiatieven en stemmen laat zien dat dat in Scheveningen-Dorp ook zo wordt gevoeld.”

Foto Ronald Speijer