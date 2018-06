Zondag finale van nieuwe Haagse poëzieprijs Poëzie Op Pootjes Bokaal

Sins november wordt in Den Haag gestreden om een nieuwe poëzieprijs. Zondag is de finale van deze Poëzie Op Pootjes Bokaal.

Met de wedstrijd werd het ter ziele gegane project Poëzie op Pootjes in bescheiden vorm voortgezet. De afgelopen jaren werden ruim 1.700 gedichten over het Haagse Gevoel ingezameld in de vier edities van Poëzie Op Pootjes. Al deze gedichten werden samengebracht in vier lijvige bundels.

“Helaas werd voor de vijfde aflevering geen subsidie meer beschikbaar gesteld door de toenmalige wethouder Joris Wijsmuller van Cultuur, waardoor het project niet langer uitvoerbaar was”, legt medeorganisator Robert-Jan Rueb uit. “Maar het leek zonde zijn om die karrenvracht aan getalenteerde dichters daarom in de kou te laten staan. Daarom bedachten wij een serie maandelijkse no-budget voordrachtmiddagen, waarbij telkens acht dichters optraden.” Aan het eind van elke editie koos het publiek steeds de beste dichter.

Finale

Tijdens de laatste editie, komende zondag in horecagelegenheid Maaart aan de Valkenboslaan, wordt het podium gedeeld door de finalisten Maarten Willems, Dick Munniks Luchsinger de Jongh, Iris van Drongelen, Willem Minderhout, Nelly Lausberg van Os, Marcel Schrama en Frank van Westbroek. Het programma start om 15.00 uur en is gratis toegankelijk.

Grote foto: Richard Mulder