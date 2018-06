Bijzonder nieuw museumstuk in Museon: een stukje maan

Donderdagochtend onthulde voormalig wethouder Karsten Klein samen met onder andere ruimtevaarder André Kuipers een wel heel bijzonder nieuw museumstuk van het Museon: een echte maansteen, die het publiek zomaar mag aanraken.

De maansteen is in december 1972 tijdens de Apollo 17-missie meegenomen, de laatste missie die naar de maan ging. Hij is 3,8 miljard jaar oud en zal in het najaar worden opgenomen in de nieuwe familietentoonstelling ‘Reizen in de Ruimte, op weg naar een nieuwe aarde’. Maar de steen is dus nu al te bewonderen én aan te raken in de André Kuiperszaal van het museum. Iets heel bijzonders, vindt ook Kuipers zelf. “Er zijn nog maar een paar mensen die ooit op de maan hebben gelopen, maar als je deze steen aanraakt heb je toch een beetje het gevoel dat je op de maan bent geweest”.

En hoe voelt dat dan, een stukje maan? “Ik vind het een beetje naar ijs voelen”, merkt een jonge astronaute in de dop op. “Het voelt vooral glad.” Waarschijnlijk is de maansteen in ieder geval nog vijf jaar in het Museon te zien, hoewel hij wel eigendom van de Amerikaanse NASA blijft; het Museon heeft de steen slechts in ‘bruikleen’.