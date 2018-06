Dries Roelvink zingt op dancefestival Den Haag Outdoor in Zuiderpark

In het Zuiderpark is deze zomer de tweede editie van Den Haag Outdoor. Het festival heeft 5 podia met vele nationale en internationale top dj’s in verschillende muziekstijlen. Nieuw dit jaar is het Foute Karaoke Feest. De hele week bellen Justin en Rogier in het programma Haagse Ochtendradio met artiesten die zullen optreden tijdens Den Haag Outdoor.

Donderdag was het de beurt aan de hoofdact in de karaoketent, Dries Roelvink. De Amsterdammer treedt tegenwoordig veel samen op met zijn zoon Dave. “Dat noemen ze een Roelvinkjes avond”, zegt Dries. “Vaak zing ik dan om middernacht en daarna sluit Dave daarna de avond af. Meestal blijf ik een kwartiertje hangen en dan ga ik naar huis, die muziek die hij draait kan ik niet aanhoren.” Op de vraag of de volkszanger weleens in Den Haag komt gaf hij kort antwoord. “Nooit”, maar daar voegde hij aan toe dat een van zijn beste vrienden wel uit Den Haag komt. “Tino Martin was voor het eerst te zien in onze tv-serie. Zaterdag staat ie gewoon in een uitverkocht Ziggo Dome, uniek.”

Deze hele week maak je exclusief op Den Haag FM kans op vrijkaarten voor Den Haag Outdoor. Schrijf je in voor de winactie en luister naar de programma’s Haagse Ochtendradio(07.00-10.00 uur) en Hou je Haags!(15.00-18.00 uur) om kans te maken op twee tickets.

Luister hier naar het interview met Dries Roelvink op Den Haag FM.