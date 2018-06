FOTOSERIE: Kijk binnen bij woningen voor statushouders in voormalig ministerie

Haags kraanwater in dienst van de vrede

De eerste woningen in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat worden donderdagmiddag officieel in gebruik genomen.

In het gebouw tegenover treinstation Laan van NOI gaan vluchtelingen met een verblijfsvergunning – statushouders – en jonge Hagenaars volgens het principe van co-living samenwonen.

“Door statushouders en Hagenaars te mixen is het idee dat de nieuwkomers sneller hun plek vinden in de Haagse samenleving”, zegt Jac Huijsmans, projectontwikkelaar bij MRP Development. “Aan de statushouders wordt – door professionals die ook in het pand werken – hulp geboden om hun leven weer op orde te krijgen op het gebied van werk, onderwijs, vrienden en taal. Dit geheel van samenwonen en gestructureerd begeleiden wordt ook wel de Haagse aanpak genoemd.”

Co-working space

Daarnaast wordt een deel van het pand – dat nu SoZa wordt genoemd – in gebruik genomen als co-working space, waar sociale ondernemers, maatschappelijke organisaties en creatieve initiatieven samen met statushouders en buurtbewoners aan de slag gaan. Ook is er ruimte voor innovatieve start-ups op het gebied van onder andere cybersecurity.

