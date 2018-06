Goedkopere kaarten moeten meer ADO-supporters naar uitwedstrijden lokken

Een kaartje voor een uitwedstrijd komend seizoen gaat maximaal vijftien euro kosten. Dit hebben de eredivisieclubs samen besloten.

De maximumprijs is een idee van Supporterscollectief Nederland en moet leiden tot vollere uitvakken. De KNVB neemt de adviesprijs over in haar reglementen. De combikorting van veertig procent blijft bestaan. Hierdoor zal een kaartje in combinatie met een busreis slechts negen euro zijn.

“Supporterscollectief Nederland heeft hier lang voor gestreden en is dus erg blij dat de clubs het bezoeken van uitwedstrijden hiermee een stuk laagdrempeliger hebben gemaakt. Daarbij is het ook een mooi teken van waardering voor de trouwe supporter die de club overal achterna reist”, aldus het collectief dat de belangen van Nederlandse voetbalsupporters behartigt.

Foto: Richard Mulder