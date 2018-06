Tennisser Robin Haase uitgeschakeld in Rosmalen

Gratis naar Racoon en Chef’Special tijdens Volvo Ocean Race op Scheveningen

Naast de zeilwedstrijden staat de Volvo Ocean Race bol van allerlei andere activiteiten. Zo pakt het evenement onder meer uit met optredens van grote Nederlandse artiesten.

Zo treden vrijdag 29 juni, op de dag dat koning Willem-Alexander het zeilevenement bezoekt, onder anderen Racoon en Chef’Special op. De toegang is gratis. Maar wees er op tijd bij, want vol is vol. Bij een te grote toeloop worden de hekken gesloten en kunnen mensen die te laat zijn niet meer het concertterrein op.

Op woensdag 27 juni – ‘Kidsday’ – is er een muzikaal kinderprogramma. Het befaamde duo Ernst en Bobbie zal dan optreden en later op de middag is er een optreden van zangeres Maan.

Golf en powerkiten

Dit jaar is er ook veel ruimte voor clinics. Mensen kunnen een kleine cursus volgen in sporten als beachvolleybal, golf en powerkiten.