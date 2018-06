Haags kraanwater in dienst van de vrede

Directeur Wim Drosseart van Dunea en vicevoorzitter Hans van Griensven van het Nationaal Comité Veteranendag openen volgende week woensdag een veteranenexpo in De Tapuit, het bezoekerscentrum van Dunea in natuurgebied Meijendel.

“Het duingebied dat Dunea beheert was in het verleden toneel voor oorlog”, zei woordvoerder Edward Verheij van Dunea in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. “Vandaag de dag is dat nog steeds zichtbaar met de Atlantikwall, bunkers en kogels die we soms tegenkomen. Daarnaast kunnen waterschaarste en watervervuiling in de toekomst tot gewapende conflicten gaan leiden.”

Dunea is dit jaar voor het eerst sponsor van de Nederlandse Veteranendag op 30 juni in Den Haag, waarmee Nederland de veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. De expositie in De Tapuit is tot eind juli te zien.

Foto: Publicdomainpictures.net

Luister hier naar het interview met Edward Verheij op Den Haag FM.

Net zoals water uit de kraan niet vanzelfsprekend is, is vrede dat ook niet. Wat wel vanzelfsprekend is: Dunea is de veteranen oprecht dankbaar voor hun inzet voor vrede & veiligheid. Daarom werken we samen met nationale Veteranendag. Meer info: https://t.co/8BWhYrs9XX — Dunea (@Dunea) 14 juni 2018