Jocelyn Brown hoofdact op eerste editie Jazz aan Zee

De bekende Amerikaanse zangeres Jocelyn Brown is geboekt als hoofdact op eerste editie van het festival Jazz aan Zee op zondag 26 augustus.

Jocelyn Brown (67) is bekend van haar zangpartijen op hits als ‘Somebody else’s guy’, ‘Always there’ en ‘I got the power’. Tijdens Jazz aan Zee treedt Brown op met een elfkoppige funk- en soulband in de grote zaal van het Kurhaus. Andere acts op het nieuwe jazzfestival zijn de Haagse groep Jazz All Stars met speciale gast Edwin Rutten en zangeres Kim Hoorweg.

Jazz aan Zee wordt georganiseerd door de mensen achter het festival Jazz in de Gracht. Het nieuwe evenement staat in het teken van Feest aan Zee, waarmee het 200-jarig bestaan van badplaats Scheveningen wordt gevierd.