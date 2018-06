“Stille tocht voor Orlando Boldewijn in Ypenburg”

Liever Lokaal: Vaderdagcadeautips met Hofpaskorting

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

Zondag is het weer Vaderdag. Tijd om alle vaders in het zonnetje te zetten. Ben je nog op zoek naar een leuk cadeau voor je vader? Wij zetten de leukste Vaderdagcadeaus met Hofpasvoordeel voor je op een rij.

Tekst loopt door onder foto.



Brasserie Ock – Bij Brasserie Ock geven ze een Stoere Mannen BBQ. Heerlijke satetjes, worstjes, hamburgers en nog veel meer. En natuurlijk is er voor alle vaders een kleine verrassing! Prijs €22,50 voor volwassenen en €11,25 voor kinderen. Hofpasvoordeel: 5% korting. Zondag is er van 16.00 tot 18.00 ook live muziek van Rode Roses.

Oppas Madelief – Natuurlijk vindt Oppas Madelief Vaderdag super belangrijk. Daarom willen zij speciaal voor deze dag ouders een gratis avondje oppas geven. Drie uur oppas, in de avond (kids slapen).

EcoCoatings – Voor alle klussende vaders op Vaderdag gratis grondverf bij een pot hoogglans lakverf (alle kleuren mogelijk).

Systemisch Bekeken – Een mooi moment om even stil te staan bij de vader die je het leven gaf. Geef eens iets anders cadeau; een Familieworkshop. Een bijzonder ervaring waarbij je kan kiezen uit verschillende elementen waaronder familieopstelling, oefening in je eigen plaats innemen, oefening in nemen en geven en nog veel meer. Hofpasvoordeel: €250,- incl btw, voor max. 15 deelnemers.

Hart Beach – Dads Surfday! Surfen, beach battle-en en heerlijk verse pizza’s eten. Een superleuk cadeau voor de sportieve papa’s. Hofpasvoordeel: Korting op een vervolgsurfles en de kids die mee surfen krijgen een Hart Beach Petje. Prijs €55,- (vader + kind).

Tekst loopt door onder foto.



De Goudshop – Natuurlijk kan een prachtig sieraad niet missen in dit lijstje. Bij de Goudshop hebben ze mooie en stoere sieraden, die je vader prachtig zullen staan. Hofpasvoordeel: 40% korting op zilveren ringen (alleen voor mannen) vintage, en 50% korting op zilveren armbanden (alleen voor mannen) vintage.

De Waterreus – Verras je vader met een heerlijk uitgebreid Vaderdagontbijt van de Waterreus. Eitje, broodjes, pannenkoeken, bacon, diverse soorten beleg (zoet en hartig), verse vis en nog veel meer. Ontbijten bij De Waterreus is echt een feestje! Hofpasvoordeel: Ontbijt Vaderdag €12,50 + voor vaders een gratis glas prosecco. Prijs voor kids €6,25 en er is een springkussen.

Alexanderhoeve Zoetermeer Meerzicht – Op zoek naar een lekker cadeau waar je vader sowieso blij mee gaat zijn? Bij Alexanderhoeve verkopen ze Geuszbier in een leuke geschenkverpakking. Hofpasvoordeel: Geuszbier gesschenkverpakking €7,95 + 20% korting op alle wijnen.

Carlton Beach – Voor Vaderdag hebben zij een heerlijk lunchbuffet klaar staan om samen van te smullen. Lekkere belegde broodjes, diverse kazen en vleeswaren, soep en nog veel meer. En elke vader krijgt een heerlijk koud en verfrissend Kwak biertje van het huis. Hofpasvoordeel: Vaderdag Lunchbuffet van €19,50 voor €16,50.

Tekst loopt door onder foto.



Ook profiteren van deze en 600 voordelen in de regio Den Haag? Vraag de pas dan nu gelijk gratis aan. De Hofpas is de leukste gratis voordeelpas van Den Haag en omstreken waarmee je voordeel krijgt bij meer dan 600 aangesloten restaurants, uitjes en winkels. Bekijk ons volledige aanbod op onze website.

