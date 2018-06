“Stille tocht voor Orlando Boldewijn in Ypenburg”

Een aantal mensen uit de gaycommunity heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente voor een stille tocht in Ypenburg, ter nagedachtenis aan de overleden Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn. Dit werd woensdagavond bekendgemaakt in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den haag FM.

De tocht moet zaterdag 7 juli plaatsvinden. De initiatiefnemers, Justice 4 Orlando, verwachten dat er zo’n 250 deelnemers meelopen. De organisatie benadrukt dat de aanvraag nog in behandeling is en de gemeente nog geen akkoord heeft gegeven. Toch lijkt dit nog slechts een formaliteit. “Het moet een rustige, waardige en respectvolle tocht worden. Er wordt muziek gespeeld en zijn mogelijk sprekers”, laat Frank van Justice 4 Orlando weten.

De zeventienjarige Orlando Boldewijn werd eind februari levenloos gevonden in het water van de Blauwe Loper. Hij had een week daarvoor een afspraakje met een 27-jarige Hagenaar die verklaard heeft dat hij de jongen na het afspraakje in het water heeft gezien, maar niets heeft ondernomen. Hij zat drie dagen in hechtenis, maar werd weer vrijgelaten. De Hagenaar is nog steeds verdachte, meldt de politie aan Den Haag FM.

Luister hier naar het fragment in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.