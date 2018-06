Tennisser Robin Haase uitgeschakeld in Rosmalen

Robin Haase is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi van Rosmalen. De Hagenaar, die als zesde was geplaatst in Brabant, ging in twee sets onderuit tegen de Australiër Bernard Tomic. Het werd 3-6, 7-5.

Haase, de nummer 44 van de wereld, had voor het eerst in drie jaar de tweede ronde bereikt in Rosmalen. Tomic, twee jaar geleden nog de nummer 17 van de wereld maar inmiddels afgezakt naar de 181ste plaats, had aan een break in de eerste set genoeg.

In de tweede set kwam de Australiër opnieuw een break voor. Haase wist meteen terug te breken, maar verloor op 5-5 opnieuw zijn servicebeurt, waarna Tomic de partij kon uitserveren.

Foto: Hans Willink