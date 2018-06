Toch Hagenaar naar het WK, chef Diego bakt burgers in Moskou

In Moskou trappen donderdagmiddag om 17.00 uur gastland Rusland en Saoedi Arabië het 21e WK voetbal af. Nederland is er niet bij maar toch is er een Hagenaar actief in Moskou. Hamburgerkoning Diego Buik is door een groot Amerikaans biermerk ingehuurd om een hamburger te ontwerpen die bij het toernooi en het biermerk past. Donderdagochtend sprak de hamburgerchef live vanuit de Russische hoofdstad in het programma Haagse Ochtendradio.

“Ze hebben mij gevraagd of ik een burger kon bedenken die mensen bij hun biertje kunnen bestellen”, zegt Buik. “De oplossing was vrij simpel, ik heb het bier in de hamburger verwerkt.” Het biermerk heeft tijdens het hele toernooi een vijfsterrenhotel overgenomen. De komende weken is in dat hotel de burger van Diego te bestellen. “Woensdag was de presentatie voor de pers, vandaag komen de eerste gasten in het hotel aan. Een hele spannende dag dus.”

Buik blijft tot en met zondag in Rusland, komend weekend staan er een aantal beroemde muzikanten op de gastenlijst. Onder anderen de rappers Ludacris en Nas zullen Buiks burger komen proeven. Halverwege juli vliegt hij terug om de directie van de bierfabrikant op zijn hamburgers te trakteren. “Ik hoop ook nog een kaartje voor een wedstrijd te krijgen. De directie heeft een aantal kaarten dus ik hoop dat ze mij ook uitnodigen.”

Luister hier naar het interview met Diego Buik op Den Haag FM.