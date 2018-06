Vloggende jongeren brengen WK-beleving Schilderswijk in beeld

Vloggende jongeren maken in de Schilderswijk een wekelijkse uitzending over hun voetbalbeleving in de wijk. Tijdens het WK deze zomer worden bekende mensen geïnterviewd en geven de vloggers een sfeerimpressie rond de wedstrijden. “Het doel is door middel van voetbal de internationale buurten in de spotlight te zetten”, vertelde Itai Cohn van stichting SSBIS op Den Haag FM.

De jongeren willen laten zien hoe goed de verschillende culturen met elkaar omgaan tijdens het toernooi. De stichting die de ‘positieve beeldvorming over de internationale samenleving wil bevorderen’ helpt de jongeren met hun programma. “Wij faciliteren, maar het moet een feestje van de jongeren worden. Er wordt sowieso gefeest op straat.” Donderdag is burgemeester Krikke te gast in de eerste editie maar er volgen nog meer bekende mensen, belooft Cohn.

In de aanloop naar het WK was het weleens onrustig in de wijk. “Het is jammer dat daar nadruk op ligt. Ik ontken ook niet dat er problemen zijn in de wijk, maar soms moet je ook naar het halfvolle glas kijken.”

Foto: Still Youtube

Luister hier naar het interview met Itai Cohn op Den Haag FM.

burgemeester Krikke bij studio #Schilderswik. ‘Marokko maakt een kans wereldkampioen te worden’ pic.twitter.com/XcV2xobQpx — Jongerenpersbureau (@WK2018indewijk) June 14, 2018