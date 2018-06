WINACTIE: Maak een rondvlucht in een historische Dakota

In de aanloop naar de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 30 juni geeft Den Haag FM volgende week elke dag bijzondere prijzen weg. Zo maak je onder meer kans op een rondvlucht in een historische Dakota. Wil jij hiervoor twee kaarten winnen? Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Op Veteranendag bedankt Nederland haar meer dan 115.000 veteranen voor hun inzet, nu en in het verleden. Op zaterdag 30 juni zijn er activiteiten op het Binnenhof, in de binnenstad en op het Malieveld. Op het Binnenhof is onder meer de uitreiking van de herinneringsmedailles aan veteranen die net terug zijn van een buitenlandse missie. Veel publiek komt er ook altijd naar het defilé van ruim 5.000 veteranen en militairen voor de Koning. Op het Malieveld zijn de hele dag optredens van diverse artiesten. Bekijk het volledig programma op Veteranendag.nl.

Den Haag FM geeft volgende week bijzondere prijzen weg. Zo maak je onder meer kans op twee plaatsen voor een rondvlucht in het historische Dakota-vliegtuig Prinses Amalia. Het vliegtuig stamt uit 1944, waarna het even bij de Amerikaanse luchtmacht dienst deed. De Dakota nam onder meer deel aan de operatie Market Garden, waardoor het bijdroeg aan de bevrijding van Zuid-Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het vliegtuig kwam na de oorlog in bezit van prins Bernhard en deed van 1947 tot 1961 dienst als regeringstoestel. Andere prijzen die we weggeven zijn twee tribuneplaatsen en een lunch tijdens de plechtigheden op Veteranendag op het Binnenhof en vrijkaarten voor de musical ‘Soldaat van Oranje’ op Vliegbasis Valkenburg in Katwijk.

Winactie

Wil jij een van deze prijzen winnen? Vul snel hieronder je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen elke dag live op Den Haag FM met de winnaars.

www.veteranendag.nl

