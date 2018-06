Turkse Nederlanders mogen stemmen in Den Haag

Veteranencomité reikt eerste Witte Anjer Prijs uit aan hulphondentrainer

De eerste Witte Anjer Prijs gaat naar Herman Pestman van het buddyhondenproject van KNGF Geleidehonden. De feestelijke uitreiking vond donderdag plaats in het statige Hotel des Indes. De speciale prijs is in het leven geroepen door het Nationaal Comité Veteranendag voor mensen die zich inzetten voor veteranen.

Een jury koos Pestman uit 110 nominaties. Bij KNGF Geleidehonden leidde de man uit Zaandijk de afgelopen vijf jaar 35 zogeheten buddyhonden op. De honden worden geplaatst bij veteranen met posttraumatische stressstoornissen (PTSS) om hen te ondersteunen bij hun herstel. Mede door de inzet van Pestman zou de hulphond in korte tijd een geaccepteerd hulpmiddel bij PTSS geworden zijn.

Herman ontvangt een van wit albast gemaakte witte anjer en is eregast tijdens Veteranendag op 30 juni.

Foto: KNGF