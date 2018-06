Bierbrouwerij De Prael: “Vanaf september gaan we bier van Haags water maken”

Jan Koppen van Bierbrouwerij De Prael was vrijdag te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

Dertien jaar geleden ontstond in Amsterdam het idee om het brouwen van bier te combineren met werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit jaar opende de eerste Haagse vestiging. “De Prael staat voor zoveel meer dan alleen bier”, zegt Jan Koppen. “Iedereen is onderdeel van dezelfde grote familie. Werken met mensen en met bier is een gouden combinatie gebleken.”

Nu nog komen de 31 bieren van De Prael bij de andere brouwerijen van het bedrijf vandaan. “Vanaf september gaan we echt zelf bier van Haags water maken.” Daarnaast werkt het bedrijf aan de ontwikkeling van een eigen broodsoort. “Van het gistafval van bier kan je prima brood maken”, aldus Koppen.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Jan Koppen op Den Haag FM.