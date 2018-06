Haagse gids voor besturen van vrijwilligersorganisaties

Een organisatie die met vrijwilligers werkt moet van alle markten thuis zijn. Een gezond financieel beleid, anticiperen op wet- en regelgeving, vrijwilligers aansturen en nieuwe vrijwilligers werven zijn daar maar enkele voorbeelden van. De Haagse organisatie Pep, onder meer ventwoordgelijk voor de promotie van vrijwilligerswerk in Den haag, heeft een gids gemaakt voor besturen van vrijwilligersorganisaties.

Het boek behandelt alle aspecten van vrijwilligersorganisaties. De rechtsvorm en de aard van de organisatie komen aan bod, net als de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van het bestuur. Verder komt het omzetten van beleid in praktische werkzaamheden aan de orde en er is uitgebreid aandacht voor wat het werken met vrijwilligers inhoudt. Het deel over financiën gaat in op het aanvragen van subsidies, het werven van sponsoren en het organiseren van inzamelingsacties. In het hoofdstuk over communicatie en public relations wordt uitgelegd welke middelen en kanalen de organisatie kan inzetten voor promotie.

Tim ‘S Jongers schreef de gids. Hij is coördinator bij het Kenniscentrum van PEP Den Haag, waar hij onderzoek doet op het gebied van vrijwilligerswerk, besturen binnen de civil society en mantelzorg. Ook is hij onderzoeker bij het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland in Den Haag.