Hagenaar dreigt met bom bij station Den Bosch

Een 38-jarige Hagenaar heeft donderdagavond op het station in Den Bosch gedreigd met een bom. Hij riep dat hij de bom in een tas in de trein had laten liggen. Vanwege de dreiging werd het station ontruimd en afgezet.

Om 20.00 uur kwam bij de politie de melding binnen dat de Hagenaar zijn tas zou hebben achtergelaten en gezegd hebben dat er een bom in zat. Het station werd ontruimd en afgezet. De explosievendienst en de EOD onderzochten het station en het treinstel waar de tas zou zijn. In de tas bleek geen bom te zitten.

Volgens Omroep Brabant pakte de politie rond 21.30 uur de man op in de buurt van het station.