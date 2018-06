Leven Samantha Steenwijk op zijn kop sinds ‘The Voice of Holland’

Het is zaterdag Vlaggetjesdag op Scheveningen. Op het festival kan je niet alleen haring happen maar ook genieten van verschillende optredens in en om de haven. Een van de trekpleisters dit jaar is Samantha Steenwijk. Het leven van de Haagse zangeres staat volledig op zijn kop nadat ze eerder dit jaar de finale haalde van ‘The Voice of Holland’.

Vrijdagochtend was ze te gast bij Den Haag FM. De zangeres sprak niet alleen over haar muzikale carrière maar ook over vissen. “Ik ben een gezelligheidsvisser”, zegt Steenwijk. “Het is een hapje en een drankje en daarbij vissen we. Niet andersom.” Uiteraard ging Samantha ook nog even in op haar deelname aan The Voice. “Ik krijg wel een beetje rillingen over mijn lijf als ik de tune hoor”, vertelt ze. “Elke keer als ik dat geluid hoorde tijdens de opnames dacht ik shit, ik doe gewoon mee aan The Voice.” Haar deelname aan het programma was sowieso een emotionele tijd voor Samantha. “Ik ben al vijftien jaar 24 uur per dag met zingen bezig. Telkens lukte het net niet om nationaal door te breken. Als dan mijn auditie nagenoeg perfect blijkt te zijn roept dat wel emoties op bij mij en mijn omgeving.”

Zaterdagmiddag speelt Samantha Steenwijk op het hoofdpodium van Vlaggetjesdag. Om 16.15 uur speelt ze in de Eerste Haven. Het festival wordt afgesloten door zanger Wolter Kroes.

Luister hier naar het interview met Samantha Steenwijk op Den Haag FM.