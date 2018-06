Marokkaanse Hagenaren maken zich op voor spannende pot en feestvreugde

Oranje is er niet bij, maar Marokko speelt wel mee tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. De Haags-Marokkaanse gemeenschap maakt zich op om vrijdag de wedstrijd tussen Marokko en Iran met elkaar te kijken. Het is voor het eerst sinds vijftien jaar dat Marokko weer mag strijden om de wereldtitel. Een groot deel van de stadsgenoten met een Marokkaanse achtergrond viert vandaag ook het Suikerfeest.

Dat het een dag van ontlading en vreugde is staat voor Musthapha Barbouch buiten kijf. “De Ramadan hebben we achter de rug dus iedereen is in een feestelijke stemming. Iedereen komt bij elkaar en iedereen is blij.” Bij Buurthuis Mandelaplein in Transvaal, Buurthuis De Mussen en de Stichting Multicultureel Jongeren Geluid aan de Hoefkade en in Buurthuis Samson aan de Van Ostadestraat kunnen fans de wedstrijd op groot scherm volgen.

Toch verwacht Yassine Abarkane dat de wedstrijd vooral in huiselijke sfeer bekeken zal worden. “Tijdens het Suikerfeest is het gebruikelijk om familieleden op te zoeken. Mensen zullen elkaar wel opzoeken maar ik denk dat de combinatie vooral thuis wordt gevierd.”

Luister om 16 uur naar een interview met Younes Achahboun op Den Haag FM.