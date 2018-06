Meer dan 250 ukelelespelers in de Keizerstraat op Vlaggetjesdag

Welzijnsorganisatie ‘Werken aan Welzijn Den Haag’ geeft op zaterdag 30 juni een groot ukeleleconcert in het Zuiderparktheater. Zaterdag is tijdens Vlaggetjesdag de generale repetitie in de Oude Kerk in de Keizerstraat. Initiatiefnemers Martin Bruijn en Ernst Fortunati waren vrijdagochtend in de studio bij Den Haag FM, en hadden uiteraard hun ukelele meegenomen.

Twee maanden geleden waren Martin en Ernst ook al te gast. Toen deden ze een oproep om vijfhonderd Hagenaars te leren ukelele spelen. “Dat hebben we helaas niet gered”, zegt Ernst in het programma Haagse Ochtendradio. “Het is heel simpel, je hebt het zo geleerd”, vult Bruijn aan.

Zaterdag is de generale repetitie, daar kun je jezelf nog voor aanmelden. Het begint om 14.00 uur in de Oude Kerk in Scheveningen. Voor de ‘Grote Ukelele Show’ op 30 juni zijn nog kaarten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Martin Bruijn en Ernst Fortunati op Den Haag FM.