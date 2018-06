Minister: “Minimaal 91 extra agenten in Den Haag”

De komende jaren krijgt het politiekorps in onze stad minimaal 91 extra collega’s. Een deel van de agenten wordt ingezet in de stadswijken, maar ook de zware en internetcriminaliteit krijgt extra aandacht. Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie vrijdag gezegd.

De regeringspartijen hebben in het regeerakkoord al afgesproken dat er 291 miljoen euro extra in de politieorganistie wordt gestoken. Door heel Nederland komen er in totaal 1111 agenten bij – waarvan dus minimaal 91 in Den Haag – maakte Grapperhaus deze vrijdag bekend.

“Het wordt een enorme opgave om de nieuwe agenten te vinden nu werkgevers overal naarstig op zoek zijn naar mensen. Maar we zetten de komende jaren alles op alles om nieuwe politiemensen te werven”, aldus minister Grapperhaus.