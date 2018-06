Restauratieproject Mauritshuis en onderwaterspektakel ‘Ondine’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan de restauratie van het schilderij ‘De bewening van Christus’ in het Mauritshuis en aan het onderwaterspektakel ‘Ondine’ van Het Nationale Theater.

‘De bewening van Christus’ van de vijftiende-eeuwse schilder Rogier van der Weyden wordt voor de ogen van bezoekers van het Mauritshuis gerestaureerd in een tijdelijk atelier op zaal. Het is het oudste schilderij in het Mauritshuis en het enige werk van deze Vlaamse meester in een Nederlands museum. Kunstlicht sprak over het project met restauratoren Carol Pottasch en Lieve d’Hondt.

Het Nationale Theater brengt deze zomer het onderwaterspektakel ‘Ondine’ (foto). In het zoutwatersprookje nemen waternimfen en middeleeuws aandoende ridderfiguren het heft in handen. De Koninklijke Schouwburg wordt drie aaneengesloten weken lang van binnen én buiten omgetoverd tot een sprookjesachtige waterwereld.

Verder in Kunstlicht de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Joost de Haas