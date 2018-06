STRAATVRAAG: Is de Schilderswijk klaar voor eerste WK-wedstrijd van Marokko?

Het WK voetbal in Rusland is donderdag losgebarsten. Nederland doet jammer genoeg niet mee. Wel is Marokko voor het eerst sinds twintig jaar van de partij. Vrijdag spelen ze tegen Iran hun eerste poulewedstrijd. En waar kun je beter de WK-sfeer proeven, dan in de Schilderswijk?