Wat er er allemaal te doen op Vlaggetjesdag? Check het hier

Zaterdag is het weer Vlaggetjesdag, de dag waarop heel Scheveningen uitbundig viert dat de nieuwe haring weer in het land is. Maar eigenlijk staat heel het weekend bol van de activiteiten rondom het jaarlijkse feest. Bekijk hier wat er allemaal te doen is.

Vlaggetjesdag is in 1947 in het leven geroepen om de eerste vangst van de Hollandse Nieuwe te vieren. Vrijdagavond wordt er traditioneel afgetrapt met de Grootste Haringparty van Nederland aan de Dr. Lelykade in de Tweede Haven. Daarna is het zaterdag volop feest in de haven, waar van alles te proeven, te doen en te zien was: haring, korenwijn, muziek, oude zeilboten, rondvaarten en optredens van visserskoren, Wolter Kroes en Samantha Steenwijk.

Programma Vlaggetjesdag 2018

Vrijdag 15 juni Tweede Haven (Dr. Lelykade)

12:00 Varen met oud-vissers

17:00 Grootste Haringparty

19:00 Vlaggetjesdag Sing Along met Gregor Bak

19.30 Sing-Along a/d Haven

20.30 DJ Prosciutto

Zaterdag 16 juni Tweede Haven (Hoofdpodium Dr. Lelykade)

11.00 Officiële opening door minister Carola Schouten

12.00 Shantykoor

12.30 Kindertheaterkoor De Zeesterren

12.45 Robin Dirksen

13.30 Diana Meijer

14.15 Ragmob

15.15 Trio Roept u Maar

16.15 Samantha Steenwijk

17.00 Wolter Kroes

Eerste Haven (Vissershavenweg)

12:00 Admiraalvaren

13:00 Vlootschouw

13:15 Demonstratie KNRM

14:30 Terugkomst Vlootschouw

Keizerstraat

12.00 Winnaar Talent Battle

12.30 Winnaar Colission of Arts. Icarius

13.10 Winnaar Het Schevenings Lied. The Raspers

14.00 De Grote Ukelele Show

14.00 Destructive Penguins

15.00 The Big Hairy Motherfuckers

16.15 Tim Knol

Zondag 17 juni

11.30 – 13.00 Gospel aan de Haven met Joke Buis

Foto: DB Activiteiten