Zaterdag presentatie boek over straatmuzikant Chuck Deely

De begin vorig jaar overleden straatmuzikant Chuck Deely wordt geëerd met een boek van schrijfster Ineke Bosman. Het wordt zaterdag gepresenteerd op de plek in de Grote Marktstraat waar Chuck vaak speelde.

Het boek heet ‘Chuck was in Den Haag’ en is geschreven door Ineke Bosman, die bevriend was met de muzikant. Al tijdens zijn leven begon zij aan een biografie over de Amerikaan. “Over drie maanden tijd heb ik elke week een uur met hem gesproken. Zijn leven ontrolde zich voor mijn ogen en zo heb ik het ook neergeschreven. Muziek was zijn passie. Hij deed er alles voor.”

‘Chuck was in Den Haag’ wordt uitgegeven door de Haagse uitgever U2pi. Zaterdag om 12.30 uur wordt het boek muzikale wijze gelanceerd op Chuck’s oude plek bij de Bijenkorf. Wethouder Bert van Alphen van Sociale Zaken krijgt een van de eerste exemplaren overhandigd. De opbrengst van het boek gaat naar de stichting Clear Mind, die achtergestelde mensen bijstaat in Ghana.

Foto: Eelco van der Waals

Luister hier naar het interview met Ineke Bosman op Den Haag FM.