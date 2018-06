Blowers worden vanaf nu beboet voor dampen op straat

Op dertien plekken in Den Haag kun je vanaf zaterdag een boete krijgen voor blowen op straat. Het stadsbestuur heeft deze week de maatregel bekrachtigd.

Het blowverbod geldt onder meer in het centrum, maar ook ook in delen van het Regentessekwartier, het Valkenboskwartier, op de boulevard in Scheveningen, in het Eline Vere Park, in gebied Vliethage, op de Binckhorst, op delen van de Laakkade en in het woon- en winkelgebied rondom het Zuiderpark.

Burgemeester Pauline Krikke zei eerder dat klachten over geur- en geluidsoverlast aanleiding zijn om deze stap te nemen. Blowen op straat wordt alleen bestraft als het gaat om groepen mensen die overlast geven. Mensen die rustig een jointje roken hoeven niet te vrezen. Als je gepakt wordt, riskeer je een boete van 95 euro. De maatregel is voorlopig zes maanden van kracht.