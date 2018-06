Galbe International: “Van evenementen organiseren ben ik onwijs gelukkig geworden”

“Van evenementen organiseren ben ik onwijs gelukkig geworden.” Dat zei Cristina Galbe van Galbe International in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

Galbe International organiseert exclusieve evenementen, vaak voor Spaanstalige klanten, in binnen- en buitenland. Cristina Galbe komt zelf uit Barcelona. “We hebben vanuit Den Haag ook evenementen georganiseerd in Italië, Spanje en zelfs in China.” Vijf jaar lang organiseerde Galbe het evenement Hispanic Origins in Den Haag, een groot cultureel event waar ook bedrijven en organisaties met Spaanse roots hun producten en diensten konden presenteren. Dit jaar verhuist het evenement naar Lisse.

Cristina Galbe kwam door de liefde in Nederland terecht. Het opbouwen van een bestaan hier vond ze moeilijk. “In Spanje was ik directeur van een textielfabriek. Maar doordat ik geen Nederlands sprak, moest ik hier beginnen als schoonmaker. Ondertussen zat ik op school om Nederlands te leren. Daarna heb ik verschillende banen gehad, totdat een vriend adviseerde om zelf evenementen te gaan organiseren.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Cristina Galbe op Den Haag FM.