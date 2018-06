Gedwongen opname voor Hagenaar die met bom dreigde in Den Bosch

De 38-jarige Hagenaar die donderdagavond in Den Bosch werd opgepakt nadat hij in een trein had gezegd dat hij een bom bij zich had, is vrijgelaten. De man is volgens de politie in verwarde toestand en wordt daarom gedwongen opgenomen. Of de man zich voor een rechter moet verantwoorden, is niet zeker.

De politie werd donderdag rond 19.30 uur gewaarschuwd dat een man in een trein had gezegd dat hij een bom bij zich had. Na de melding over de man, die een tas zou hebben achtergelaten, werd het station van Den Bosch enige tijd ontruimd en het treinverkeer stilgelegd. De politie zette het gebied rond het station af en een arrestatieteam kon de Hagenaar enige tijd later in de omgeving aanhouden.

De spullen die de man bij zich had zijn onderzocht. Daaruit zijn volgens de politie geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de verdachte daadwerkelijk van plan was een bom tot ontploffing te brengen.