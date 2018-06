“Overval op woning Raymond van Barneveld”

Een woning op de Harry Pauwlaan in Ypenburg is zaterdagochtend vroeg overvallen. Het gaat om het huis van darter Raymond van Barneveld, melden meerdere bronnen waaronder de website Regio15.

Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere overvallers. Het is nog niet bekend of er wapens bij de overval zijn gebruikt.

Er zou iemand thuis zijn geweest tijdens de overval. Of het Van Barneveld zelf is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iets is meegenomen uit het huis. Dat wordt nog onderzocht.