Vrouw Van Barnveld gewond bij overval op woning

Bij de overval zaterdagochtend vroeg op het huis van Raymond van Barneveld (rechts op de foto) is de vrouw van de darter lichtgewond geraakt. Het is onduidelijk of de overvallers iets hebben meegenomen, meldt de politie aan Omroep West.

De overval was aan de Harry Pauwlaan. Volgens een woordvoerder van de politie werd de 52-jarige Silvia van Barneveld (links op de foto) wakker van geluid. In haar huis stonden drie mannen. Na een worsteling vluchtte Silvia het huis uit. Ze heeft blauwe plekken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Toen de politie bij de woning aankwam, waren de overvallers verdwenen. Een zoektocht in de omgeving van het huis leverde niets op. De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die meer weten, kunnen bellen met 0900-8844.

Foto: Raymond van Barneveld (Facebook)