Burgemeester Krikke krijgt eerste vis- en kookboek uit Scheveningen

Burgemeester Pauline Krikke krijgt volgende week het eerste vis- en kookboek uit Scheveningen uitgereikt. dat gebeurt op woensdag 20 juni in de Koninklijke Schouwburg. Tegelijkertijd start ook een fototentoonstelling met foto’s uit het kookboek.

Het initiatief voor het boek ‘Noordzeevis uit Scheveningen; Scheveningens trots in verhalen en recepten’ komt van de Stichting Noordzeevis uit Scheveningen, dat al enkele jaren probeert om Nederlanders meer vis van Scheveningse vissers te laten eten in plaats van vissoorten die uit verre buitenlanden komen.

Suzanne van der Pijll, bestuurslid van de stichting, stelde het boek samen. In het boek vertellen twintig personen die thuis zijn in het Scheveningse over hun ervaringen met Noordzeevis. Natuurlijk bevat het boek ook een reeks lekkere recepten.

Foto: Richard Mulder