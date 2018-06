Christina Aguilera en Jay-Z + Beyoncé in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Christina Aguilera en Jay-Z + Beyoncé (foto).

Zes jaar lang verscheen er geen album van Christina Aguilera, maar ze kwam nog geregeld in de publiciteit, dankzij haar jury-werk voor The Voice. Zondagavond hoor je een track van haar zojuist verschenen plaat ‘Liberation’. Dit leek de belangrijkste release van deze week totdat vannacht Beyoncé ineens een nieuw album dropte, samen met haar man Jay-Z. The Carters komen natuurlijk voorbij in de uitzending.

Meer nieuwe releases zijn er van Martin Garrix, Judy Blank, DNCE, Villagers, Jairzinho, Macy Gray en Amadou & Mariam. De TOP 3 staat in het teken van de festivalzomer, met drie tips voor Parkpop Downtown, waaronder The Buttshakers en The Togo All Stars.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).