Den Haag FM Top 30 (week 24)

Den Haag FM zendt elke zaterdag een eigen hitlijst uit, de Den Haag FM Top 30, met een overzicht van de dertig meest gedraaide songs op de Haagse omroep in de afgelopen week, waaronder uiteraard veel Haagse nummers.

De Den Haag FM Top 30 wordt gepresenteerd door Herman van Velzen. Hieronder de lijst zoals die is uitgezonden op zaterdag 16 juni, met achtereenvolgens de notering deze week, vorige week, het aantal weken, artiest en titel.

01 01 11 Calvin Harris ft. Dua Lipa – One kiss

02 02 06 Ariana Grande – No tears left to cry

03 06 07 Armin Van Buuren ft. James Newman – Therapy

04 04 07 Splendid – Sun comes up

05 03 11 Sean Paul ft. David Guetta & Becky G – Mad love

06 07 09 Tom Misch ft. Delasoul – It runs through me

07 05 11 Shawn Mendes – In my blood

08 09 08 Zayn – Let me

09 08 13 Fais – Know you better

10 10 10 Pete Philly – Favourite song

11 13 05 Lost Frequencies ft. James Blunt – Melody

12 12 12 Camila Cabello – Never be the same

13 14 05 Mr. Probz – Space for two

14 15 03 Di-Rect ft. Dionne – Love in kind

15 20 02 Tië Sto & Dzeko ft. Preme & Post Malone – Jackie chan

16 17 04 Jason Mraz – Have it all

17 18 04 Rita Ora ft. Cardi B. Bebe Rexha & Charli Xcx – Girls

18 16 07 Charlie Puth ft. Kehlani – Done for me

19 21 03 Bastille – Quarter past midnight

20 25 02 Noah Kahan ft. Julia Michaels – Hurt somebody

21 23 03 Enrique Iglesias ft. Pitbull – Move to Miami

22 — 01 Lucas & Steve ft. Brandy – I could be wrong

23 24 04 Ava Nova – Mugshot

24 — 01 George Ezra – Shotgun

25 19 08 Aapnootmies – Ongekend

26 11 14 Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line – Meant to be

27 — 01 Jess Glynne – I’ll Be There

28 — 01 Playground Zer0 ft. Lubna – Like that

29 28 13 Kempi ft. Anouk – No love

30 30 12 Jacob Banks ft. Louis The Child – Diddy Bob