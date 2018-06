Laatste poging om terrassen Zeeheldenkwartier te behouden

In een laatste poging om de parkeerterrassen in het Zeeheldenkwartier te behouden heeft Groep de Mos in de gemeenteraad een plan opgezet om een deel van de parkeergarage in de Prins Hendrikstraat te behouden als parkeerplekken. Daarmee vervalt de noodzaak om de terrassen die nu op parkeerplaatsen op straat staan, te verwijderen.

“Met extra parkeerplaatsen kunnen we terrasvergunningen een vaste status geven en het winkelend publiek in de Prins Hendrikstraat beter faciliteren”, zegt gemeenteraadslid Ralf Sluijs. “Er moeten rap parkeerplaatsen komen voor de buurt. Ook om de parkeerplaatsterrassen te behouden. Want juist die parkeerplaatsterrassen dragen bij aan een sfeervolle, aantrekkelijke winkelstraat.”

Na diverse gesprekken met projectontwikkelaar Edwin Jansen toonde die zich bereid om voor de buurt een deel van de huidige parkeergarage te behouden. Jansen: “Ondanks dat ons plan van zestig woningen voldoet aan het huidige bestemmingsplan, ben ik er niet op uit om hardwerkende ondernemers het brood uit de mond te nemen, doordat er parkeerplaatsen en in de nabije toekomst ook terrasbakken verloren gaan.”

Niet op gereageerd

Het aangepaste plan is ingediend bij de gemeente maar tot verbazing van Groep de Mos wordt daar niet op gereageerd. “Helaas maakt de gemeente nog geen aanstalten om werk te maken van dit plan”, zegt Jansen. “Om dit plan te verwezenlijken zal de gemeente volledige medewerking moeten verlenen, waaronder de wijziging van het bouwplan en het kopen van deze openbare garage. Uiteraard dient de gemeente ook te garanderen dat zij alle vergunningen voor terrasbakken, zolang de openbare parkeergarage er is, een permanente status geven, zodat de Prins Hendrikstraat die gezellige winkelstraat blijft waar men graag wil vertoeven.”

Veel en veel te lang

Ralf Sluijs baalt ervan dat het plan op de lange baan is geschoven. “Met het plan denken we een lange termijn oplossing te hebben gevonden die goed is voor de buurt en voor de ondernemers. Ik ga ervan uit dat we hiermee de perfecte oplossing hebben gevonden om de buurt en de sfeervolle winkelstraat te ontlasten van de ontstane parkeerdruk en reken er dan ook op dat de gemeente eindelijk komt met een positieve reactie. Dit duurt allemaal veel en veel te lang.”