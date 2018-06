Volvo Ocean Race in Mediamix op Den Haag FM

Minder Grijs, Meer Groen wint Wijkbudget Scheveningen-Dorp van 50.000 euro

Het initiatief ‘Minder Grijs, Meer Groen’ heeft het Wijkbudget Scheveningen-Dorp gewonnen.

Voor de gemeentelijke wedstrijd werden 35 uitvoerbare initiatieven ingediend. Vervolgens brachten ruim 600 inwoners van Scheveningen-Dorp hun stem uit. Deze publieksstem telde voor de helft mee in het oordeel van de jury. Het winnende initiatief krijgt de halve ton voor de complete uitvoering van het project, waarbij de regie in handen is van de bewoners.

Het winnende initiatief ziet graag meer groen in de wijk zoals meer bomen en het plaatsen van bloembakken. De andere finalisten waren een buurttuin en een initiatief om meer speeltoestellen te plaatsen.

Foto: Ronald Speijer